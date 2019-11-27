قوى الأمن: توقيف "أبو الدمار" في الحازمية الذي ينشط بأعمال البلطجة وفرض الخوات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ضمن إطار الخطة الّتي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصة الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة الحثيثة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من هذه المجموعة، بتاريخ 22 تشرين الثاني 2019 بنصب مكمن مُحكم في الحازمية، أدّى إلى توقيف المدعو: "ح. م." (مواليد عام 1976، لبناني) الملقّب بـ"أبو الدمار".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف ينشط بأعمال البلطجة و"فرض خوّات"، وهو مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائيّة عدّة بجرائم: إرهاب، مخدرات، سلب وسرقة. كما تبيّن أنّه يَستخدم خلال تنقلاته هويّة مزوّرة باسم شقيقه"، لافتةً إلى أنّه "سُلِّم إلى مفرزة الضاحية الجنوبية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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