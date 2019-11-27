قوى الأمن: توقيف "أبو الدمار" في الحازمية الذي ينشط بأعمال البلطجة وفرض الخوات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ضمن إطار الخطة الّتي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين، وبخاصة الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة الحثيثة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من هذه المجموعة، بتاريخ 22 تشرين الثاني 2019 بنصب مكمن مُحكم في ​الحازمية​، أدّى إلى توقيف المدعو: "ح. م." (مواليد عام 1976، لبناني) الملقّب بـ"أبو الدمار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف ينشط بأعمال البلطجة و"فرض خوّات"، وهو مطلوب للقضاء بموجب ملاحقات قضائيّة عدّة بجرائم: إرهاب، ​مخدرات​، سلب وسرقة. كما تبيّن أنّه يَستخدم خلال تنقلاته هويّة مزوّرة باسم شقيقه"، لافتةً إلى أنّه "سُلِّم إلى مفرزة ​الضاحية الجنوبية​، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".