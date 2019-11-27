وليد البعريني حذر الجميع من المتاجرة بصحة الناس وحياتهم

ناشد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ المعنيين بالتحرك فوراً لحل ملف المستلزمات والأدوات الطبية والبنج لان صحة اللبنانيين لا يمكن ان تكون موضع اهمال ومماطلة. وسأل: "لماذا رفض ​مصرف لبنان​ شملهم بتعميم الادوية؟ ولماذا لم تفتح اعتمادات لهم ب​الدولار​ بنفس شروط الادوية والمواد النفطية؟".وحذر الجميع من المتاجرة بصحة الناس وحياتهم.

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