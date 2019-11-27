ارسلان: نحن نعلم أصول اللياقة والبروتوكول جيداً ولا نقلّل من أهمية اَي كان

أكد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، النائب ​طلال ارسلان​ انه "نحن نعلم أصول اللياقة والبروتوكول جيداً ولا نقلّل من أهمية اَي كان لكن ليعلم الجميع أن لا أحد يستطيع التقدم علينا خاصة في نعي شخصية مثل المرحوم الشيخ سامي يونس ارتبط اسمه باسم ​مجيد ارسلان​، شاكرين ومقدرين لفتة كل من رغب في نعيه معنا، هذا فقط للتوضيح وعدم السماح لصغار النفوس الدس والاصطياد في ​المياه​ العكرة".

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