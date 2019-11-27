ذكرت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​ أنّ "​لجنة المال والموازنة​ و​لجنة الإدارة والعدل​ عقدتا جلسة مشتركة، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ​إيلي الفرزلي​، لدرس اقتراحات القوانين المتعلّقة ب​السرية المصرفية​ واقتراحي القانونين المتعلقَين ب​الأموال المنهوبة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لجنتا المال والإدارة درستا اقتراحات قوانين متعلقة بالسرية المصرفية والأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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