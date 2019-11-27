تخلية 4 موقوفين في حادثة تكسير وإحراق استراحة صور

قررت الهيئة الإتهامية في الجنوب برئاسة القاضية المنتدبة رين مطر وعضوية المستشارين عباس جحا ورمزي فرحات تخلية 4 موقوفين في حادثة تكسير وإحراق إستراحة صور السياحية لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية لكل منهم، وبالتالي يبقى سبعة آخرين قيد التوقيف.

وكانت رئيسة الهيئة الإتهامية في صيدا القاضية رلى عثمان قررت التنحي عن متابعة الملف فتم إنتداب القاضية مطر للبت في طلبات تخلية الموقوفين الـ 11 والمخلون هم: محمود موسى، عباس حمود، هادي مدني وهادي الحسن.