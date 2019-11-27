مصادر النشرة: هل الاستفزاز يطال فقط منطقة بكفيا وأهاليها دون باقي المناطق؟

استغربت مصادر سياسية ما صدر أمس عن أحد مسؤولي ​حزب الكتائب​ في سياق تبريره للاعتداء الذي قام به مناصرو الحزب على موكب ​التيار الوطني الحر​ في ​بكفيا​، عندما قال أن الاهالي استُفزوا، سائلة "هل الاستفزاز يطال فقط منطقة بكفيا وأهاليها، وماذا عن باقي المناطق التي شهدت شتائم واستفزازات طيلة 40 يوما"؟.

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