زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية









اسماء السيد - أثينا: ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات جزيرة كريت اليونانية الأربعاء، وشعر به السكان في مناطق أخرى في البلاد، وفق مسؤولين.

قال محافظ كريت ستافروس أرناوتاكيس للتلفزيون الرسمي "كان زلزالًا كبيرًا، شعرت به كل الجزيرة، ولحسن الحظ لم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

أشار مرصد أثينا إلى أن الزلزال وقع الساعة 9:23 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:23 ت غ) على عمق أكثر من 70 كلم.

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ضرب الزلزال بعد يوم على زلزال بقوة 6.4 درجات في ألبانيا، أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

وبعد وقت قصير على الزلزال في ألبانيا، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات البوسنة، وفق ما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل الثلاثاء.

تقع اليونان على خط صدع زلزالي كبير، وكثيرًا ما تتعرّض لزلازل، لكنها نادرًا ما توقع ضحايا. في يوليو 2017 أدى زلزال بقوة 6.7 درجات إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس ببحر إيجه، وتسبب بأضرار كبيرة.