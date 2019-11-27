العثور على الصندوقين الأسودين للمروحيتين الفرنسيتين اللتين تصادمتا في مالي









اسماء السيد - باريس: عُثر على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد حادث تصادم في مالي أدى إلى مقتل 13 جنديًا، وفق ما أعلن متحدث عسكري فرنسي الأربعاء.

وقع الحادث في ساعة متأخرة الاثنين خلال عملية ضد الجهاديين في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر. وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجيش الفرنسي في حادث واحد، في نحو أربعة عقود.

قال المتحدث الكولونيل فريدريك باربري لشبكة بي.إف.إم التلفزيونية "عُثر على الصندوقين الأسودين للمروحيتين، وسيتم تسليمهما إلى السلطات المعنية للتحليل".

وكانت ثلاث مروحيات وسرب من طائرات الميراج قد وصلت الاثنين لتقديم الدعم إلى سلاح البر، الذي كان ينفذ عمليات ضد المتطرفين الإسلاميين.

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بعد وقت قصير على اشتباك الجنود مع المتمردين الذين فرّوا على درجات نارية وفي شاحنة بيك-أب، تصادمت مروحية هجومية من طراز تيغر بمروحية نقل عسكرية من طراز كوغر، ما أدى إلى مقتل 13 جنديًا، هم جميع من كانوا على متنهما. وقال باربري إن التحقيقات لم تستبعد أي فرضية.

وأكد أن ظروف الطيران وقت التصادم كانت "في غاية الصعوبة" بسبب ظلام الليل وغياب ضوء القمر. أضاف أن "الطيارين استخدموا مناظر الرؤية الليلة التي تكثف الضوء المتبقي في غياب القمر، وعند انعدام الضوء الاصطناعي مثل ما هو في المدن، كما هي الحالة في هذه المنطقة".

وأكد باربري أن جثامين الجنود ستعاد إلى فرنسا. يرفع ذلك الحادث عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ تدخل باريس لمكافحة الجهاديين في مالي عام 2013، إلى 41 قتيلًا.

يسلط الحادث الضوء على التحدي الذي تواجهه فرنسا في السيطرة على تمرد في منطقة بحجم مساحة غرب أوروبا، في وقت تتصاعد فيها أعمال العنف.

