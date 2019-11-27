محكمة بنغلادشية تقضي بإعدام إسلاميين على خلفية هجوم على أجانب









اسماء السيد - دكا: قضت محكمة بنغلادشية الأربعاء بإعدام سبعة متطرفين إسلاميين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان يتردد عليه غربيون، والذي أدى إلى مقتل 22 شخصًا، بينهم 18 أجنبيًا.

واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة، البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذًا للمتطرفين.

قال المدعي العام عبدالله أبو للصحافيين إن "سبعة من المتهمين دينوا، وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين".

وفي الهجوم الذي وقع في يوليو 2016 قام شبان مسلحون ببنادق هجومية وسواطير بمحاصرة المقهى الواقع في حي غولشان الراقي في دكا.

