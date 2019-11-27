دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لأحد مسارح الجريمة في الولايات المتحدة الأميركية ذكرت الشرطة أن رجلا أطلق النار على شخصين ي في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سياراته ويقتل نفسه بالرصاص. أخبار ذات صلة وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كلارك في بيان إنه لا يوجد تهديد للمواطنين ولا مطلق للنار بعد الحادث الذي وقع في المدرسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في مدرسة بواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.