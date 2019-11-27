التخطيط تطلق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم والذي يستهدف تدريب ١٠٠ متدربة من الدول الأفريقية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، ودعمًا للمرأة الأفريقية ونشر النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الإداري التي تمر بها الدولة حاليًا.

وأضافت أن البرنامج يستهدف دراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري.

وقالت السعيد إن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين.

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وأضافت أن إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.

وتعمل مصر بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة، بحسب هالة السعيد.

وبحسب شريفة شريف، المدير التنفيذي لمعهد التخطيط القومي، فإنه تم إرسال خطابات ترشيح للبرنامج من خلال وزارة الخارجية إلى 50 دولة أفريقية لترشيح المتدربات، كما تم التواصل مع سفارات تلك الدول بمصر، موضحة أنه من المستهدف أن يبدأ البرنامج في ديسمبر القادم ليستمر مدة أسبوع.

وأشارت شريف أن البرنامج سيتضمن جزءًا تدريبيًا بمدينة شرم الشيخ على أن يتمثل الجزء الأخر في عدد من الزيارات الميدانية للوزارات المختلفة والمشروعات القومية الكبري مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن المتدربات المستهدفات من الإدارات الوسطي ثم العليا على أن تتراوح أعمارهن بين 35 إلى 50 عام ليصبح عدد المتدربات التي يستهدفه البرنامج 100 متدربة.