جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على مواقع لحماس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (أ ف ب):

شنّ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، غارات عدّة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزّة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين باتّجاه إسرائيل.

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس "إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت بعد منتصف الليل وفجر اليوم عدّة غارات عدوانيّة على مواقع لحماس وأراض خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وأوضح المصدر أنّ الطيران الحربي "أطلق 7 صواريخ على موقع عين جالوت (التابع لكتائب القسام الجناج العسكري لحماس) في مدينة خان يونس" جنوب القطاع.

وأكّد أنّه "تمّ استهداف موقعين آخرين للمقاومة في منطقة المحررات (المستوطنات السابقة) غرب رفح وخانيونس".

Advertisements

وذكر شهود عيان أنّ "طائرة استطلاع إسرائيليّة استهدفت بصاروخ أرضًا زراعيّة قرب موقع تونس (التابع للقسام) شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صاروخَين من قطاع غزّة على جنوب البلاد مساء أمس الثلاثاء، أحدهما اعترضته منظومة "القبّة الحديد"، بعد أسبوعين من اندلاع أعمال عنف بين الدولة العبريّة وحركة الجهاد الإسلامي. وقبل ذلك بدقائق، دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء بلدة سديروت قرب القطاع الفلسطيني.

في 12 نوفمبر، شنّ جيش الاحتلال عمليّة في قطاع غزّة ضدّ أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي التي ردّت بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وردًا على هذه الصواريخ، ضاعف جيش الاحتلال الضربات على القطاع، مستهدفًا حسب قوله عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

وبعد يومَين من المواجهات التي أوقعت 35 قتيلاً في غزّة ولم يُسَجّل خلالها سقوط قتلى في إسرائيل التي استهدفها 450 صاروخًا، وافقت حركة الجهاد الإسلامي وتلّ أبيب على وقفٍ هشّ لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في 14 نوفمبر.