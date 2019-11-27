محافظ الشرقية: مستمر في عملي ولم أخطر بعكس ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه مستمر في منصبه محافظًا للشرقية، لافتًا إلى أنه لم يخطر بعكس ذلك.
وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن سياسته ستظل كما هي "العمل والبناء"، مضيفًا: "هنستمر في العمل بقدر من الإمكان والكل شغال في خدمة الوطن".
وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه متواجد حاليًا بديوان عام المحافظة لمتابعة مهام عمله والإشراف على الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية ضمن رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها.
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