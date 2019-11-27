هبطت بـ"التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.