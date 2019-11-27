محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر هبطت بـ"التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.