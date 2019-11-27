قالت وكالة سكاي نيوز في خبر عاجل الان الان انه تم اغلاق المجال الجوي فوق واشنطن و انطلاق مقاتلات امريكية نحو جهة غير معلومة كما تم اغلاق البيت الابيض بعد انباء عن اتهاك المجال الجوي الامريكي. وقالت الشرطة الامريكية انه تم تسجيل تحليق طائرة غير مرخص لها في اجواء المنطقة التي تظم البيت ومبنى الكابيتول

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. حالة من الذعر في واشنطن و اغلاق البيت الابيض و انطلاق مقاتلات الى جهة غير معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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