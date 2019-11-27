اخبار العالم

لندن تتوقع خسارة الجيش البريطاني في حالة نشوب الحرب مع روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ستخسر القوات البرية البريطانية تمامًا في حالة حدوث صدام عسكري مع روسيا في أوروبا الشرقية. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل محللين من معهد دراسات الدفاع في لندن (Royal United Services Institution)، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع قادة الناتو في العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل.

وقام الخبراء بتحليل قدرات بريطانيا العظمى وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في حالة نشوب "صراع شديد مع روسيا" في أوروبا الشرقية.

Advertisements

وفقًا لـ "بي بي سي"، أشار الخبراء العسكريون إلى "الحاجة الماسة" لتجديد وتحديث المدفعية البريطانية، والتي تتخلف كثيرا عن الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير حاجة

كتلة الناتو بأكملها لزيادة القوة النارية وكمية الذخيرة والمركبات.

انتقدت وزارة الدفاع البريطانية التقرير، مشيرة إلى أن البلاد "ليست وحدها وهي قريبة من حلفائها في الناتو، الذين يعملون عن قرب مع بعضهم بعضا في الجو والبحر والأرض والفضاء والفضاء السيبراني لردع التهديدات".

وقالت الوزارة: "كأكبر راع لدفاع الناتو في أوروبا، فإن القوات المسلحة البريطانية مجهزة جيدًا للعب دور قيادي في مواجهة التهديدات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لندن تتوقع خسارة الجيش البريطاني في حالة نشوب الحرب مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا