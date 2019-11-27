لندن تتوقع خسارة الجيش البريطاني في حالة نشوب الحرب مع روسيا

ستخسر القوات البرية البريطانية تمامًا في حالة حدوث صدام عسكري مع روسيا في أوروبا الشرقية. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل محللين من معهد دراسات الدفاع في لندن (Royal United Services Institution)، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتم إعداد التقرير قبل اجتماع قادة الناتو في العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل.

وقام الخبراء بتحليل قدرات بريطانيا العظمى وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في حالة نشوب "صراع شديد مع روسيا" في أوروبا الشرقية.

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وفقًا لـ "بي بي سي"، أشار الخبراء العسكريون إلى "الحاجة الماسة" لتجديد وتحديث المدفعية البريطانية، والتي تتخلف كثيرا عن الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير حاجة

كتلة الناتو بأكملها لزيادة القوة النارية وكمية الذخيرة والمركبات.

انتقدت وزارة الدفاع البريطانية التقرير، مشيرة إلى أن البلاد "ليست وحدها وهي قريبة من حلفائها في الناتو، الذين يعملون عن قرب مع بعضهم بعضا في الجو والبحر والأرض والفضاء والفضاء السيبراني لردع التهديدات".

وقالت الوزارة: "كأكبر راع لدفاع الناتو في أوروبا، فإن القوات المسلحة البريطانية مجهزة جيدًا للعب دور قيادي في مواجهة التهديدات".