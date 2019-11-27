الصين تدعو فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش في العراق

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" فريق التحقيق الأممي إلى ضرورة تعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "تنظيم داعش" في العراق، واحترام سيادة البلاد وولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة على الأراضي العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال تاو –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل
وأعرب عن أمل بلاده في أن "ينخرط فريق التحقيق في مشاورات وثيقة مع الحكومة العراقية والأطراف المعنية ويتخذ إجراءات شاملة لتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية الفعالة، من أجل الاضطلاع بدور فعال في تقديم الإرهابيين إلى العدالة واحتواء الإرهاب ومنع عودته وانتشاره، وذلك وفقا للإلتزام الصارم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتفويضه واختصاصاته".
وأضاف أن قدرة الفريق على مواجهة التحديات الجديدة ستعتمد على مقدرته على الحفاظ على وضعه الفريد بصفته كيانا نزيها ومستقلا، وضمان دعم الشعب العراقي.
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