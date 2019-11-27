وزير الداخلية العراقي يعلن تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الأربعاء، تحرير مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في بغداد اللواء المختطف ياسر عبدالجبار.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) عن الياسري قوله: إن قوة برئاسة مدير مكافحة

الإجرام، حررت اللواء المختطف ياسر عبدالجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في وقت سابق، إن الكاميرات سجّلت اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبدالجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في بغداد واقتياده إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي لإحدى مؤسسات الدولة سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة.