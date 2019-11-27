حريق كبير وسط بغداد

قال مصدر أمني عراقي إن حريقا كبيرا اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع في معمل

اللباد قرب الجامعة التكنولوجية وسط بغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء توجهت إلى موقع الحادث، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية بين فترة وأخرى اندلاع حرائق، وترجع فرق الدفاع المدني غالبية تلك الحرائق إلى حدوث ماس كهربائي.