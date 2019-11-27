الخارجية الصينية: السلام الدولي وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط

وجهت وزارة الخارجية الصينية انتقادات إلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالةأنباء سبوتنيك.

وقال تشن شياو دونغ، مساعد وزير الخارجية الصيني، في كلمة افتتاح مؤتمر حول أمن الشرق الأوسط في بكين، إن الشرق

الأوسط يبقى بعيدا عن السلام ويظل يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأزمة.

وأصبح الشرق الأوسط في هذا الوضع نتيجة لعدد كامل من العوامل منها السياسة الأمريكية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الصيني إلى أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، وهي سياسة أنانية، تجلب الخيرات للأقوياء على حساب الضعفاء، وتبقى بالتالي السبب الرئيسي للوضع الأمني المتدهور في المنطقة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني أن السلام الدولي يبقى مجرد وهم دون توفير الأمن للشرق الأوسط.