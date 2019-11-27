واشنطن تعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

أقبل البيت الأبيض على تعليق المساعدة العسكرية لأوكرانيا في اليوم الذي جرى فيه اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ورفض أعضاء اللجنة أن ينشروا الوثائق المناسبة، ولكنهم لم يستبعدوا إمكانية أن تُستخدم هذه الوثائق في التحضير لحجب الثقة عن الرئيس ترامب.

وجرى الاتصال الهاتفي بين رئيسي الدولتين يوم 25 يوليو 2019. ووفق معلومات أعضاء لجنة الميزانية، قرر البيت الأبيض في هذا اليوم تجميد المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وبدأ أعضاء في مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي يحضرون للتصويت على حجب الثقة عن الرئيس ترامب، مشتبهين

بأن ترامب اشترط للإفراج عن المساعدة المخصصة لأوكرانيا، أن تبدأ السلطات الأوكرانية تحقيقا ضد جوزف بايدن، منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وابنه.

وقد يتمكن الديمقراطيون الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي من تحقيق هدفهم، ولكن لا يُتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على حجب الثقة عن ترامب لأن مناصري ترامب من الحزب الجمهوري يملكون أغلبية في مجلس الشيوخ.