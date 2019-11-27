استشارات نيابية لاختيار رئيس حكومة لبنان.. واستبعاد الحريري

صرحت مصادر مقربة من قصر الرئاسي في لبنان بأن الاستشارات النيابية اللازمة سيقوم بها الرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الحكومة المقبلة في لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأفادت مصادر بأن رئيس الحكومة القادم لن يكون سعد الحريري، وأكدت بأن رئيس الحكومة السابق قد صرح بعدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة وأنه وصف هذا القرار بأنه"صريح وقاطع".
وقال الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ‘ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".
الجدير بالذكر أن الحريري استقال في 29 أكتوبر، بعد احتجاجات مناوئة للحكومة في أنحاء البلاد.
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