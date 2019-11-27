إعادة أول دفعة من ضحايا شاحنة "إسكس" إلى فيتنام

أكد مسؤول حكومي أنه تمت إعادة جثث بعض المهاجرين الـ39 التي تم العثور عليها داخل شاحنة في بريطانيا الشهر الماضي، إلى فيتنام اليوم الأربعاء.

وأكد فام فان ثين، والد الضحية فام ثي ترا ماي 26 عاماً، إن "جثة ابنتي في طريق عودتها من مطار (هانوي)".

وأضاف "ستصل جثتها إلى فيتنام ما بين الساعة الواحدة والثانية مساء تقريباً اليوم(0700-0600 بتوقيت جرينتش). ستقام الجنازة اليوم ثم دفنها حوالي الثالثة مساء غد الخميس".

وكانت الرسالة النصية التي بعثت بها فام ثي ترا ماي إلى والدتها والتي قالت فيها "أنا آسفة يا أمي.. إنني أموت نظراً لأني لا استطيع التنفس" هي أول من نبه العالم إلى احتمال أن يكون مواطنون فيتناميون من بين المتوفين بعد أن ذكرت الشرطة البريطانية في بادئ الأمر أن جميع الضحايا صينيون.

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وذكرت صحيفة "في إن اكسبرس" المحلية أنه تم إعادة 16 جثة إلى فيتنام صباح اليوم الأربعاء.

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وتردد أنه سيتم إعادة الباقي قريباً، على الرغم من أنه لم يتضح بعد الجدول الزمني لعمليات إعادة الجثث الأخرى إلى فيتنام