الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة

اعتقلت اليوم الأربعاء، قوات من الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة أي سبب لاعتقال الموقوفين.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، بزعم ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب".