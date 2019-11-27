كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال رجل دين عراقي بالرصاص في محافظة البصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل رجل دين عراقي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قضاء أبو الخصيب، بمحافظة البصرة، 550 كيلومتراً جنوب بغدادن حسبما أفاد شهود عيان.

وأطلق المسلحون النار من سلاح كاتم للصوت على الشيخ حيدر عبد الأمير أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية، فأردوه قتيلاً ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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وكانت محافظة البصرة شهدت اضطرابات أمنية، وسط استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثاني.

وتم اغتيال الناشطة الحقوقية سعاد العلي بنيران مجهولين في منطقة العباسية وسط مدينة البصرة، و وجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى إيران وقالوا إنها حرضت ميليشياتها لتصفية الناشطين في الاحتجاجات.

كما تم اغتيال وصيفة ملكة جمال بغداد تارة فارس بإطلاق النار عليها وهي بداخل سيارتها الفارهة من شخصين يستقلان دراجة نارية, ولم تعرف الجهات المتورطة بعملية الاغتيال, و وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ الإجراءات كافة لتعقب مرتكبي جرائم الاغتيال المتزامنة والحصول على معلومات بخصوصها.

