كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: نيبال تسعى إلى الانضمام إلى عضوية منظمة شنجهاي للتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير خارجية نيبال براديب كومار جياوالي، أن كاتماندو تسعى إلى الحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنجهاي للتعاون حيث تُعد حاليًا شريكًا للحوار، وقال الوزير: "في العام الماضي أرسلنا طلبنا الرسمي إلى مقر منظمة شنجهاي للتعاون لرفع مستوى وضعنا إلى مراقب لكن لم يتقرر بعد ...".

وأضاف المسؤول: "كما تعلمون، دور شريك الحوار محدود، لا يمكنهم المشاركة في جميع الأنشطة، إلا إذا تمت دعوتهم يمكنهم الانضمام إلى الاجتماعات والمؤتمرات وما إلى ذلك"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأردف وزير خارية نيبال: "نريد أن تتم ترقيتنا كمراقبين، وسنكون سعداء بالتدريج لأن نكون عضوًا كامل العضوية في منظمة شنجهاي للتعاون".

وأوضح "جياوالي"، أن الدول المجاورة لنيبال - الصين والهند وباكستان - كانت أعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون.

وأكد الوزير: "ستوفر لنا منظمة شنجهاي للتعاون مزيدًا من التواصل مع دول آسيا الوسطى أيضًا. إنها أداة مفيدة للغاية لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي في آسيا".

تضم منظمة شنجهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان والهند كأعضاء دائمين. تحتل أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا مركز المراقب، بينما تتمتع أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بمركز شركاء الحوار.

كما أكد وزير الخارجية براديب كومار جياوالي، أن نيبال تتوقع توقيع اتفاق تعاون دفاعي مع روسيا هذا العام على أمل الاستفادة من خبرة روسيا في مجال الخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن توقيع الاتفاقية هذا العام، قال المسؤول: "نحن بحاجة إلى المزيد من التقنيات المتخصصة واللوجستيات وغيرها من الدعم حتى يكون أدائنا أكثر فعالية في مهام حفظ السلام. نأمل أن يتم التوقيع عليه هذا العام".

ولفت الوزير، إلى أن: "لقد كان هناك طلب معلق لمدة شهرين، لذلك سنستمر ونتعرف على كيفية استكماله ... تتمتع روسيا بخبرة جيدة جدًا في هذا الصدد. ونيبال تريد أن تستفيد من الدعم الفني والخبرة".

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وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن تشمل الاتفاقية التدريب العسكري ونقل المعدات، أجاب الوزير: "نعم، ولكن سيتم الانتهاء منها في وقت لاحق".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم، بعد محادثات مع نظيره النيبالي، إن البلدين اتفقا على توقيع هذه الصفقة لكنه لم يحدد متى.

من جانبه، قال براديب كومار جياوالي، وزير خارجية نيبال، إن البلاد سترحب باستثمارات الشركات الروسية في تطوير الطاقة الكهرومائية.

واستطرد الوزير: "سيكون من دواعي سرور نيبال الترحيب بالشركات الروسية إذا كانت ترغب في الاستثمار في قطاع الطاقة المائية. سنرحب بهم وسنيسرهم ونؤكد لهم أن استثماراتهم ستكون مربحة للغاية لأنه لا توجد مشاكل في السوق، وصعوبات قانونية لإعادة الأرباح إلى روسيا".

وأشار الوزير إلى أن روسيا لديها "خبرة ممتازة في بناء البنية التحتية وإدارة مخاطر الكوارث وبعض التقنيات المتقدمة التي تريد نيبال أيضًا الاستفادة منها".

وقال الوزير: "سأطلب من الوزارة المعنية أن تحدد خريطة طريق في هذا الصدد وآمل في المستقبل القريب أن نتمكن من إنشاء هذه الآلية"، مضيفًا، أنه يأمل في إعدادها بحلول نهاية عام 2020.

وأوضح "جياوالي"، أنه وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أُتيحت لهما فرصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة المدفوعات المستحقة المستحقة للبلاد لمساهمتها في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وقال: "خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم أتحدث فقط مع الأمين العام، ولكن أيضًا مع الأمناء المساعدين الآخرين المسؤولين عن مهام حفظ السلام حول تسوية المدفوعات في الوقت المناسب، فهناك بعض المشاكل. نعلم جميعًا أن مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه مشاكل حرجة للغاية".

وأشار الوزير، إلى أن نيبال ملتزمة مع ذلك بالمساعدة في تعزيز السلام العالمي.

ووفقًا لصحيفة "الهيمالايا تايمز"، فإن الأمم المتحدة مدينة لنيبال بمبلغ 26 مليون دولار اعتبارا من مارس 2019. في هذه الأثناء، في شهر يناير، قال "جوتيريس" إن أعضاء الأمم المتحدة يدينون بحوالي ملياري دولار من مساهمات حفظ السلام، حيث تتحمل الولايات المتحدة أكثر من 30 في المائة من المبلغ.