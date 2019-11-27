فيديو: يونس الميموني
قال هشام بنعجيبة، محامي الدفاع عن المصري الذي قتل شخصا وقطع جثته على طريقة “خاشقجي”، أمس الثلاثاء، أن التهم ملفقة لموكله، لإعتبار الأدلة المادية غير متوفرة.
وكشف بنعجيبة ل”اليوم24” أن موكله يتابع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والتمثيل بجثة وتعذيبها والاختطاف، والتي تصل عقوبتها إلى حد الاعدام.
وقال محامي المتهم أن موكله منذ إلقاء القبض عليه من قبل الضابطة القضائية، وهو ينكر التهم المنسوبة إليه، على اعتبار هذه التصريحات بقيت متواترة أمام قاضي التحقيق.
واعتبر المحامي ذاته، أن تصريحات الشهود لم تكن دقيقة، باعتبار أن عدد من المصرحين تراجعو عن تصريحاتهم خلال جلسة المحاكمة.
وأوضح بنعجيبة، أن جثة الضحية غير موجودة، والأدلة الجنائية غير كافية، معتبرا أن تقرير المختبر التحليلي للمديرية العامة للأمن الوطني لم يحسم في بقايا العظام التي تم تحليلها على أنها تعود إلى “الضحية المفترض”.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي المصري المتهم في قتل شخص على طريقة خاشقجي: الجريمة ملفقة والأدلة المادية غير متوفرة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.