محامي المصري المتهم في قتل شخص على طريقة خاشقجي: الجريمة ملفقة والأدلة المادية غير متوفرة-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال هشام بنعجيبة، محامي الدفاع عن المصري الذي قتل شخصا وقطع جثته على طريقة “خاشقجي”، أمس الثلاثاء، أن التهم ملفقة لموكله، لإعتبار الأدلة المادية غير متوفرة.

وكشف بنعجيبة ل”اليوم24” أن موكله يتابع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والتمثيل بجثة وتعذيبها والاختطاف، والتي تصل عقوبتها إلى حد الاعدام.

وقال محامي المتهم أن موكله منذ إلقاء القبض عليه من قبل الضابطة القضائية، وهو ينكر التهم المنسوبة إليه، على اعتبار هذه التصريحات بقيت متواترة أمام قاضي التحقيق.

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واعتبر المحامي ذاته، أن تصريحات الشهود لم تكن دقيقة، باعتبار أن عدد من المصرحين تراجعو عن تصريحاتهم خلال جلسة المحاكمة.

وأوضح بنعجيبة، أن جثة الضحية غير موجودة، والأدلة الجنائية غير كافية، معتبرا أن تقرير المختبر التحليلي للمديرية العامة للأمن الوطني لم يحسم في بقايا العظام التي تم تحليلها على أنها تعود إلى “الضحية المفترض”.