الإصابة تهدد هازارد من اللعب في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب هازارد في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأشارت إلى أن الدولي البلجيكي وصل المستشفى على عكازين، لكنه كان قادرًا على السير بدونهما، وجاءت نتائج الفحوصات التي أجراها إيجابية.

وهذا بينما قالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن إصابة هازارد ستحرمه من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا، كما أن هناك شكوكا حول لحاقه بالكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.