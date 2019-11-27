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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. لجنة أسرى أحداث أغسطس تعلن إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي اشكاليات والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أعلنت لجنة الاسرى في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس، إنسحابها وإخلاء مسؤوليتها من أي إشكاليات .
جاء ذلك في رسالة رفعت إلى من يهمه الامر من محافظتي شبوة ومأرب وقيادة المجلس الانتقالي في كل من عدن ولحج والضالع اوضحت فيه جهودها في متابعة الاسرى من الشرعيةو والانتقالي ومقرات احتجازهم.
وكشفت اللجنة تفاصيل عملها والأسماء الوهمية التي تضمنتها كشوفات الأسرى، متهمة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو بعرقلة الافراج عن الاسرى في شبوة .
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