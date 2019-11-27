جاك بيرني: التحالف السعودي ـ الإماراتي يمثل حصن المنطقة وقوة الردع

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أكد جان جاك بريني، رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي، أن التحالف الإماراتي السعودي فرض نفسه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



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وأضاف أن هذا التحالف استمر في الصعود والمتانة حتى اليوم، وما زالت القوة العسكرية السعودية الإماراتية تمثل حصن المنطقة وقوة الردع الضامنة لاستقرار العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

ولفت إلى أن هذا التحالف يمثل قوة مكافحة التطرف والإرهاب في العالم ضمن قوات التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، وكذلك القوة السياسية والدبلوماسية التي فاقت قوة المدافع تحت قيادة حكيمة للبلدين