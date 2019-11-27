اليمن.. وصول أول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان بالمكلا

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أكدت مصادر ملاحية وصول أول رحلة طيران عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات.



ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .

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ومن المقر أن يتم اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 27، 2019 افتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، يعقبه حفل بالمناسبة.

هذا وقد جرى تخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسهولة ويسر