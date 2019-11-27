شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: سقوط النظام الإيراني بات وشيكاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن أكبر تهديد للشعب الإيراني هو اتباع المرشد الإيراني، وذلك في رد على التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، فيما يخص الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وتفصيلاً، قال غراهام على حسابه في تويتر: “على عكس ما يقوله قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، فإن أكبر تهديد للشعب الإيراني ليس الحكومة الأمريكية أو الشعب الأمريكي – بل هو أتباع آية الله مثل سلامي”، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وتابع: “لقد سرقوا البلد وأنفقوا موارد الشعب الإيراني لإثارة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم”، لافتاً: “من المؤكد بالنسبة لي أن أيامهم معدودة”.
كما ختم بالقول: “استمِر بمواصلة الضغوط سيدي الرئيس (دونالد ترمب)، بالنهاية ستقوم بعمل عظيم للشعب الإيراني وتجعل العالم مكاناً أفضل عندما ينهار هذا النظام القاتل”.
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