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بالصور.. الطرق التي قطعت صباح اليوم في كربلاء

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اقدم عدد من المتظاهرين في كربلاء، الاربعاء، على قطع عدد من الطرق في المحافظة.

وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهرين قاموا بقطع اغلب الطرق الرئيسية في المحافظة بواسطة حرق الاطارات.

 

وادناه الطرق التي تم قطعها صباح اليوم في كربلاء:

 

شارع باب طويربج

 

شارع السناتر

 

شارع سريع حي الرمضان

 

شارع حي المعلمين

شارع الضريبة

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شارع حي الحسين

 

شارع الجاير

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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