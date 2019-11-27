اقدم عدد من المتظاهرين في كربلاء، الاربعاء، على قطع عدد من الطرق في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهرين قاموا بقطع اغلب الطرق الرئيسية في المحافظة بواسطة حرق الاطارات. وادناه الطرق التي تم قطعها صباح اليوم في كربلاء: شارع باب طويربج شارع السناتر شارع سريع حي الرمضان شارع حي المعلمين شارع الضريبة Advertisements شارع حي الحسين شارع الجاير



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الطرق التي قطعت صباح اليوم في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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