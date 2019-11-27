اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن مقتل احد الإرهابيين في وادي ابو شحمه.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءاً على اوامر قائد قوات الشرطة الاتحادية في مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابي نفذ أبطال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في كركوك عملية أمنية مباغتة تمكنوا من خلالها بمداهمة وكراً للدواعش في وادي ابو شحمه ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثامن عشر في كركوك".
واضافت انه "تم قتل أحد الإرهابيين وحرق وتدمير الوكر بالكامل".
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