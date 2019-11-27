قطر تدين سلسلة تفجيرات بغداد: نرفض العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب

وقالت الوزارة في بيان، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى".

وجددت الوزارة بحسب البيان، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".



يذكر أن بغداد شهدت، أمس الثلاثاء، انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الشعب، وانفجار عبوة ناسفة في منطقة البلديات، وانفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة شهداء البياع، الأمر الذي أدى إلى "استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة".