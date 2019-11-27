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العين الإخباريةالأربعاء 2019/11/27 11:03 ص بتوقيت أبوظبي
انطلاق ملتقى التنمية السياسية في البحرين بمشاركة إماراتية
انطلق، اليوم الأربعاء، في المنامة ملتقى التنمية السياسية الذي ينظمه "معهد البحرين" بمشاركة إماراتية.
ويشارك الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في أولى جلسات الملتقى الذي انطلق تحت شعار "البحرين.. انتماء ومواطنة".
وتحمل الجلسة الأولى عنوان "المواطنة.. الأسرة والتعليم"؛ حيث يقدم فيها الدكتور علي النعيمي خبرات سنوات من العمل في دوائر التعليم والمعرفة.
والدكتور علي النعيمي حائز على دكتوراه في التعليم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتولى سابقا رئاسة دائرة التعليم والمعرفة.
وقدم الملتقى تعريفا بالدكتور علي النعيمي كخبير دولي في مجالات التطرف والاتصالات الرقمية والتعليم، والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات سابقا.
و"النعيمي" كذلك عضوا بالمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى كونه أمينا عاما سابقا لمجلس حكماء المسلمين.
ويشارك في الملتقى، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسة، نخبة من الكوادر الفكرية الخليجية، حيث يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني.
ويسعى إلى تعزيز ثقافة التنمية السياسية في المجتمع البحريني وتمكينه للمساهمة في عملية صناعة القرار بشكل فاعل، وتطوير معرفته السياسية.
ويشمل الملتقى 4 جلسات، تتناول الأولى موضوع "المواطنة.. الأسرة والتعليم"، أما الجلسة الثانية فستناقش موضوع "الشباب والمواطنة.. مسؤولية اجتماعية".
وتأتي الجلسة الثالثة بعنوان "الإعلام ودوره في تعزيز الانتماء الوطني"، وأخيرا الجلسة الرابعة بعنوان "الفن.. رسالة وطنية مؤثرة".
يشار إلى أن فكرة الملتقى لهذا العام تقوم على ربط موضوعي الولاء والانتماء الوطني للبحرين بمفهوم الدولة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وترسيخ قيم المواطنة والتمسك بالهوية، بما تمثله من قيم وعادات وتقاليد وموروثات، وما تجسّده من رؤية نحو بناء الحاضر والتطلع إلى المستقبل.
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