- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ المكلا
أكدت مصادر ملاحية وصول أول رحلة طيران عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء الى مطار الريان بالمكلا بعد توقف لأربع سنوات.
ويأتي ذلك عقب اعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار اليوم وإعادة استئناف الرحلات .
ومن المقر أن يتم اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 27، 2019 افتتاح الصالات الخارجية بالمطار ، يعقبه حفل بالمناسبة.
هذا وقد جرى تخليص معاملات الركاب الواصلين من القاهرة بسهولة ويسر
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول رحلة لطيران اليمنية إلى مطار الريان بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.