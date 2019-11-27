شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار بلجيكي: التحالف الإماراتي السعودي قائم على رؤية حكيمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال، أدين كارسكو، مستشار وزير الخارجية البلجيكي السابق، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي البلجيكي، إن التحالف الإماراتي السعودي قائم على رؤية حكيمة لتوطيد العلاقات بشكل مستدام بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العربي.

وأضاف أن هذا التحالف هدفه الأول تطوير الأفكار والرؤى لاستغلال الموارد البشرية في البناء والتنمية، وتطوير التعليم وبرامج التثقيف، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل العسكري والأمني، لتتشكل قوة حصينة في قلب الخليج انعكست بشكل إيجابي سريع على المنطقة العربية بالكامل.

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