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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبلوماسي ألماني: العلاقات السعودية الإماراتية بلغت مرحلة التحالف المتكامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني والدبلوماسي الأسبق، فريدريس فون، إن العلاقات السعودية الإماراتية بلغت مرحلة التحالف المتكامل منذ سنوات طويلة مضت لتتطور شيئاً فشيئاً إلى أن وصلت لمرحلة التوأمة الإقليمية الوازنة، ولا سيما بعد تأسيس اللجنة العليا المشتركة في منتصف عام 2014، في مرحلة كان العالم العربي يمر بتحديات كبيرة.
ولفت إلى أن اللجنة ساهمت في رسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وخريطة التحرك لمواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الخليج والمنطقة العربية، على أسس «عسكرية وثقافية وتجارية واقتصادية».
وتابع أن التحالف السعودي الإماراتي تتابع لحفظ الاستقرار وإحباط مخططات التفكيك في الدول العربية منذ عام 2014 لتغليب إرادة الشعوب العربية ودعم الرؤية الوطنية وهي سياسة قيادية حكيمة ساهمت في حفظ المنطقة وحقنت الدماء.
وفي منتصف عام 2018 تم تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية والتقدم في البلدين وفي المنطقة، عن طريق تقديم الدعم للدول العربية المحتاجة لذلك سواء كان مادياً أو سياسياً أو دبلوماسياً
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