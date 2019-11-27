الوطن : رفاهية وسعادة المواطن تتصدر أولويات القيادة الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت صحيفة "الوطن" أن رفاهية وسعادة المواطن واستقراره الاجتماعي تتصدر كل الخطط والأولويات والاستراتيجيات التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة .



وقالت "ولاشك أن السكن الملائم والصحي الذي يضع في الاعتبار خصوصية المجتمع الإماراتي من جهة والمُنفذ وفق أرقى المستويات التي تراعي التطور والشروط الصحية والبيئية، فضلاً عن الآلية الميسرة في حصول كل مواطن عليه كحق مكتسب دائماً، يعكس درجة السعادة التي بات عليها أبناء الوطن كافة، خاصة أن السكن المناسب ليس حلماً في وطن سخر كل الإمكانات لسعادة ورفاهية شعبه وتحسين مستوى معيشته بشكل دائم".

وقالت الصحيفة في إفتتاحيتها، "من هنا وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بصرف قروض وأراض سكنية لخمسة آلاف مواطن بقيمة 6.6 مليار درهم، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21″، تستهدف زيادة رفاهية المواطنين وما ينعمون به من تسهيلات ودعم ورعاية واحتضان من قبل قيادتنا الرشيدة وضمن إجراءات ميسرة باتت المثال على ما بلغناه من تقدم والكيفية التي يتم منح المواطنين المزايا التي يتمتعون بها في وطن السعادة" .

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وتابعت كذلك فإن المواقف النبيلة التي تجسدها قيادتنا دائماً مع "المعسرين" والذين يعانون ظروفاً صعبة، تجسد مدى ما تحمله القيادة من قيم وحرص على عدم الإبقاء على أي حالة يمكن أن تنعكس سلباً على هذه الفئة وعائلاتهم، لذلك كانت مكرمة إعفاء 1716 مواطناً من مديونيات بقيمة 787 مليون درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتكون بمثابة أمان وحالة يتم تفريج الكرب بها عن الذين يمرون بظروف صعبة، وبهدف الحفاظ على التوازن المجتمعي وتفريج الكُرب في محطات تعكس الموقف الأبوي من قيادتنا تجاه الجميع.

وأكدت أن السعادة شأن عظيم وهي حلم وهدف جميع شعوب العالم، ولا شك أن توفير السكن يعتبر مقياساً لما يبلغه أي شعب من مستوى حضاري وتقدم، لكون المسكن أساس السعادة والاستقرار الاجتماعي ودليل الرفاهية، وبقدر ما يشعر المواطن بذلك سينعكس إيجاباً على مساهمته في مسيرة التنمية وأغلب أمور حياته في المجالات كافة، وكذلك تسهيل منح فرص جديدة لمن تعرضوا للإعسار وتأمين مواصلتهم لحياتهم بشكل طبيعي مع كل ما يمثله ذلك من آمال يستعيدونها مع عائلاتهم دون أن يكون هناك أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي على حياتهم.. وهذا نهج تعمل عليه القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة ويتصدر دعم المواطنين وتأمين مقومات سعادتهم وعيشهم الرغيد جميع الأجندات الوطنية، حيث مصلحة المواطن دائماً في صميم العمل والتوجهات الحكومية، لأن ذلك يخدم مصلحة الوطن الذي يعيش أفراده بمستوى معيشي مرتفع فيه كل التسهيلات والرعاية التي قلما تتوافر في بلد آخر.

وأشارت إلى حرص القيادة الرشيدة على المبادرات المتفردة التي تشكل نقلات حضارية تختصر الكثير من المسافات الزمنية وتجعل كل مقومات السعادة والحياة الكريمة عنواناً أولاً للحياة في الإمارات، وتعزيز نمط الحياة يعتبر قوة دفع كبيرة لتنافسية أبوظبي وما تتمتع به من ريادة تنعكس على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية كافة.

وخلصت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إلى أن المكرمات روافد للسعادة تشكل تدعيماً لمقومات الحياة الكريمة في وطننا، والتي تضع في الاعتبار كل ما يعزز مستوى الرفاهية والسعادة والأمان الاجتماعي لأبناء الوطن والأجيال القادمة.