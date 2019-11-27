حليف سابق لأردوغان: تركيا في نفق مظلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذر نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان من مخاطر ”حكم الرجل الواحد“ وقال إنه يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام ليتحدى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان.



واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو/ تموز مرجعًا خطوته تلك إلى “خلافات عميقة“. وهو عضو مؤسس في حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية والذي يحكم تركيا منذ عام 2002، وشغل منصب وزير الاقتصاد ثم وزير الخارجية قبل أن يصبح نائبًا لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.

غير أنه وفي أعقاب محاولة انقلاب عسكري عام 2016، أشرف أردوغان على حملات تطهير في الخدمة المدنية والقضاء والجيش والجامعات يقول منتقدوه إنها تقوض حكم القانون والحريات الديمقراطية.

وتقلد أردوغان كذلك صلاحيات جديدة بموجب إصلاح دستوري على حساب البرلمان والحكومة.

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وأضاف باباجان لتلفزيون خبر ترك يوم الثلاثاء في أول مقابلة على الهواء منذ استقالته من العدالة والتنمية: ”رأينا أن تركيا دخلت نفقًا مظلمًا مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم“.

وتابع قائلاً: ”وبالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد“.

وقال باباجان إن غول لن يشارك بنشاط في الحزب لكنه يعمل كمستشار أو ”أخ كبير“.

واختلف أحمد داوود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق مع أردوغان في 2016 وانتقد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، لكن باباغان استبعد انضمام داوود أوغلو لحزبه الجديد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات القادمة في تركيا عام 2023.