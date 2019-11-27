اصابة 15 طالبا في حادث سير على طريق عام القصر في الهرمل

أصيب حوالى 15 طالبا بجروح في حادث سير وقع صباحا على طريق عام القصر في الهرمل، بين حافلتين لنقل الطلاب انقلبت احداهما الى جانب الطريق. ونقل الصليب الأحمر الجرحى إلى مستشفيات الهرمل للمعالجة.
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