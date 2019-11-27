اصابة 15 طالبا في حادث سير على طريق عام القصر في الهرمل

أصيب حوالى 15 طالبا بجروح في ​حادث سير​ وقع صباحا على طريق عام القصر في ​الهرمل​، بين حافلتين لنقل ​الطلاب​ انقلبت احداهما الى جانب الطريق. ونقل ​الصليب الأحمر​ الجرحى إلى ​مستشفيات​ الهرمل للمعالجة.

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