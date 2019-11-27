هاشم: لم يعد مبررا غياب حكومة تصريف الأعمال وتقاعسها عن القيام بواجباتها

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "كل الذرائع تسقط ولم يعد مبررا غياب ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ وتقاعسها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية في لحظة مصيرية يواجه فيها الوطن اخطر التحديات وأحوج ما يكون الى مواقف رجال ​الدولة​ والتزامهم قضايا الناس وحل مشاكلهم التي تزداد يوما بعد يوم"، مؤكدا ان "اي استخفاف واي استهتار والتاريخ لن يرحم واي امل في وطن نفتش عن رجال المواقف في ادق وأحلك زمان".

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