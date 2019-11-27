النشرة: جميع الطرقات في منطقة حاصبيا سالكة امام حركة السير

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسود الهدوء هذا الصباح منطقة حاصبيا وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ بالاتجاهين كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك ​المصارف​ والمؤسسات الحكومية في ظل حركة طبيعية". ويسجل حركة لافتة لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ على الطرقات وإقامة حواجز ثابتة وظرفية لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على الأمن والهدوء.

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