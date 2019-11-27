علق عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ على التطورات قائلا: "دولة تتآكل وتتحلل ، دولة محكومة بالتعطيل والفوضى والشلل ، دولة تتناتشون جسدها وتصمّون الآذان فيما الصراخ يعلو في كل ​لبنان​ ، مؤسسات صحية تنازع ومؤسسات إجتماعية تترنح وأنتم تعيشون في عالم آخر ، وتناقشون شأناً لم يعد يعني أحد، عالمكم غابة لا دولة، سلطة بلا إحساس أعان الله الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: سلطة بلا إحساس أعان الله الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.