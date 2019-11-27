وهاب طالب الجيش بوضع حد للأمور والضرب بيد من حديد لتلافي الفتنة

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ ان "ما جرى في ​عين الرمانة​ و​الرينغ​ و​بكفيا​ و​قطع الطرق​ غير مقبول"، مطالبا ​الجيش​ بـ"وضع حد للأمور والضرب بيد من حديد لتلافي الفتنة فالناس بكل صراحة ليست مع الفوضى وليست مع الصدام وليست مع الكلام الطائفي والمذهبي المقيت".

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