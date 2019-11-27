هارون: فوترة المُستلزمات الطبية بالدولار سيُشكّل أزمة فعلية

لفت نقيب أصحاب المُستشفيات ​سليمان هارون​، في حديث لـ"الأخبار" إلى أن فوترة المُستلزمات الطبية ب​الدولار​ ستُكبّد المواطنين والجهات الضامنة فرق الأسعار المحددة أساساً في جداول تعتمد على التسعيرة الثابتة للصرف، وهو ما سيُشكّل أزمة فعلية مع تأزم الواقع المالي للمُستشفيات.

وأوضح ان المبلغ الذي حولته ​وزارة المال​ إلى المُستشفيات هو مبلغ بسيط جداً مقارنة مع التحديات التي نواجهها. وأشار إلى أن جزءاً من مستحقات عام 2018 وكامل مُستحقات عام 2019 لم يُحوّل بعد، لافتاً إلى أن ​مستشفيات​ عديدة عمدت أخيراً إلى إقفال أقسام وطبقات من مبانيها نتيجة ​الأزمة​.