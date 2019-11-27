جابر: مستهجن تمنع الحكومة المستقيلة عن قيادة البلاد خلال هذه الأيام الصعبة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مستهجن تمنع ​الحكومة​ المستقيلة عن قيادة البلاد خلال هذه الأيام الصعبة، وعن القيام بواجبها الرسمي والوطني ب​تصريف الأعمال​، تاركةً بذلك البلاد للمجهول ، مطلوب صحوة ضمير".

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