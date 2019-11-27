متحدث باسم الرئاسة التركية: السوريون لا يريدون العودة إلى مناطق النظام و"ي ب ك"

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، إلى أنّ "السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة ​النظام السوري​ وتنظيم "ي ب ك" الإرهابي"، مبيّنًا أنّ "بلاده حالت دون وقوع أزمة إنسانيّة في ​سوريا​، عبر استضافتها ملايين اللاجئين منذ 7 سنوات".

وأكّد في حديث صحافي، على هامش منتدى حول السياسة الخارجية نظّمه وقف "كوربر" في العاصمة الألمانية ​برلين​، "إمكانيّة ​تركيا​ محاربة تنظيم "داعش" بمفردها"، مشيرًا إلى أنّها "أبلغت ​الولايات المتحدة الأميركية​ بعدم الحاجة للجوء إلى "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في محاربة "داعش" الإرهابي". وأوضح أنّ "تنظيم "ب ي د/ي ب ك" يستخدم "داعش" كورقة للمساومة مع الغرب، ويقول التنظيم للغرب إنّ محاربة "داعش" بدون وجودهم على الأرض لا يمكنها أن تتكلّل بالنجاح".

وركّز قالن على أنّ "تركيا ترفض منذ البداية فكرة القضاء على منظمة إرهابيّة عبر استخدام منظمة أخرى"، منوّهًا إلى أنّ "بلاده أعربت عن مخاوفها الأمنية في مختلف المحافل الدوليّة منذ سنوات، وأنّها تمتلك الحق في حماية حدودها من المنظمات الإرهابيّة".