طائرة تركية محملة بمساعدات إنسانية وآلات إنقاذ وصلت إلى ألبانيا لمساعدة ضحايا الزلزال

وصلت ​طائرة​ تركيّة، بها ​مساعدات​ إنسانيّة و3 آلات للبحث والإنقاذ من الحجم المتوسط، إضافةً إلى 27 شخصًا، 15 منهم خبراء في البحث والإنقاذ وآخرين عاملين في مجال الصحة، إلى العاصمة الألبانية تيرانا؛ لتقديمها لضحايا ال​زلزال​ الّذي ضرب البلاد يوم أمس.

وحطّت الطائرة العسكريّة التركيّة، الّتي حملت المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع "هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)"، في مطار تيرانا الدولي. وتوجّهت فرق الإنقاذ التركية، إلى مركز الزلزال في منطقة دُراس، الّتي تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال غربي تيرانا، من أجل البدء في أعمال البحث والإنقاذ، وتوزيع المساعدات على الضحايا.

وكان قد ضرب زلزال عنيف بقوّة 6.4 درجات، شمال غربي ​ألبانيا​ ما أدّى إلى مقتل 18 شخصًا وإصابة 600 آخرين على الأقل وانهيار مبان عدّة.